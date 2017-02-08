أبرز 5 حوادث شهدها صحن المطاف في السنوات الماضية

متابعات – فجر

وقعت حوادث عديدة في المسجد الحرام ،فلم تكن حادثة سكب شخص للبنزين على ملابسه بجوار الكعبة المشرفة ومحاولته الانتحار بإشعال النار في نفسه، هي الأولى.

فقد شهد صحن المطاف السنوات العشرة الماضية 5 حوادث أثارت قلق وخوف زوار الحرم المكي، ما بين محاولات انتحار وتصرفات غريبة من أشخاص مضطربين نفسياً، من بينها محاولة انتحار المواطن أمس الثلاثاء ،بحسب الحياة.

شخص يدعي أنه المهدي المنتظر

في عام 2011، قام شخص من الوصول إلى مكبر الصوت في المسجد الحرام، وردد قائلاً: ” أنا المهدي المنتظر “، وخرجت أقاويل ترجح أنه ربما كان يعاني من مرض الفصام النفسي.

باكستاني يلقي نفسه من الطابق العلوي

اقدم مقيم باكستاني على القاء نفسه من الدور الأول وسقط في صحن المطاف بعد الانتهاء من صلاة التراويح في إحدى الليالي الرمضانية في عام 2008، ونقل إلى مستشفى أجياد القريبة من الحرم حيث فارق الحياة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنه كان مريضاً نفسياً.

إفريقي يحطم فوانيس حجر إسماعيل

اعتلى شخص في علم 2014 حجر إسماعيل وقام بتحطيم زجاج الفوانيس الموجودة عليه وكان في حالة هستيرية، وأوضحت شرطة مكة حينذاك أنه من جنسية إفريقية ويعاني اعتلالات نفسية، وتمت إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

انتحار معتمرة آسيوية

في عام 2015، انتحرت معتمرة من جنسية آسيوية بالقاء نفسها من الطابق العلوي إلى صحن المطاف، لتفارق الحياة على الفور.