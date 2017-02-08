سناب شات يتسبب في طلاق زوجة من زوجها أثناء تواجدهما داخل مطعم بالخبر

متابعات -فجر

قام رجل بتطليق زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية ، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق “سناب شات”.

تعود تحدث الواقعة ،عندما توجه الزوج مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة وكان مزدحماً للغاية واضطرا للانتظار حيث كان هناك توزيع للأرقام.

وقال الزوج انه بعد 40 دقيقة من الانتظار نودي على رقمهما، وبعد إحضار الطعام همّ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الصحون يميناً وشمالاً.

واوضح الزوج أنه كلما أراد تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها، ليطلقها على الفور وغادر المطعم.