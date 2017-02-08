“تويتر” تطرح ثلاث طرق جديدة لإدارة التغريدات والمستخدمين المسيئين

متابعات-فجر :

أعلنت منصة التدوين المصغرة تويتر، عن إدخالها مجموعة من التغييرات التي تؤثر على خدماتها وتعمل على تحسينها، بما في ذلك توقفها عن إنشاء حسابات جديدة مسيئة وتوفير نتائج بحث أكثر أماناً وطوي وإخفاء التغريدات المسيئة أو مخنفضة الجودة، بحيث تسهل التحديثات الجديدة من إمكانية الإبلاغ ومعاقبة الأشخاص المسيئين.

وكانت المنصة قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى انه سيتم قريباً توفير طريقة معالجة أكثر شمولاً فيما يخص قضايا السلامة والاعتداء على المنصة، كما تحاول المنصة اتخاذ بعض الخطوات الفعلية للحد من المحتوى المسيء وجعل التغريدات المسيئة أقل وضوحاً.

وتتجه تويتر إلى منع المستخدمين الذين سبق منعهم من العودة إلى الموقع تحت اسم مستخدم جديد أو بأسماء مختلفة، وقالت انها تعمل على تحديد الحسابات المعلقة بشكل دائم والتي تهدف إلى إيذاء ومضايقة الآخرين، ورغم أن المنصة لم تصرح عن الطريقة المتبعة للقيام بذلك، إلا أنها خطوة هامة إلى الأمام في حال عملها كما هو متوقع.

كما تعمل تويتر على توفير “فلتر البحث الآمن”، والذي يعمل بشكل افتراضي، بحيث يقوم هذا الفلتر بإخفاء التغريدات، التي قد تعتبر حساسة ومسيئة المنشورة من قبل الحسابات المجمدة أو التي قام المستخدم بجعلها صامتة، من نتائج البحث.

وأضافت المنصة بانها تعمل على تحديد وتجميع التغريدات ذات الجودة المنخفضة والرودود المسيئة مما يجعل متابعة المواضيع الطويلة ذات الردود الكثيرة أمراً أكثر إنتاجية وأكثر أهمية، ويمكن الوصول إلى تلك التغريدات والردود عن طريق النقر على زر “إظهار الردود الأقل أهمية”.

وتشير الشركة إلى انها تستخدم تقنيات تعلم الآلة من أجل تحديد الردود منخفضة الجودة، ولم تعطي تويتر إطار زمني محدد لموعد توفر هذه الميزة بشكل كامل، كما أن استعمال تقنيات تعلم الآلة لتحديد فيما إذا كانت التغريدة مفيدة قد يؤدي إلى بعض الأخطاء.