وزير الدولة لشؤون الخليج العربي يلتقي برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق

واس-فجر :

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية الأستاذ ثامر السبهان في بيروت اليوم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا والموضوعات على الصعيد الدولي والإقليمي.

واستقبل الوزير السبهان في مقر إقامته ببيروت النائبة اللبنانية نايلة تويني، ورئيس مجلس إدارة (تلفزيون الجديد) تحسين خياط، والإعلامي نديم قطيش.

وجرى خلال هذه اللقاءات التي حضرها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، استعراض المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.