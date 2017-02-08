“البيت الأبيض” : على مرشد إيران إدراك أن هناك رئيساً جديداً للبلاد

متابعات-فجر :

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أمس الثلاثاء، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يجلس مكتوف الأيدي في الوقت الذي تقوم فيه إيران بانتهاك الاتفاق المشترك (النووي)”.

وفي الموجز اليومي الذي عقده من البيت الأبيض في واشنطن، أضاف سبايسر “أعتقد ان آية الله (خامنئي) سيدرك أن هنالك رئيس جديد في المنصب”.

وأشار إلى أن “ترامب سيقوم باتخاذ ما يراه مناسباً تجاه إيران”، رافضاً بيان نوعية الإجراءات التي ينوي رئيس أمريكا اتخاذها في هذا الإطار، إلاّ أنه أوضح أن الأخير لن “يستبعد أي شيء من على الطاولة”.

وفي 27 يناير الماضي، صادق ترامب على قرار يحظر دخول المسلمين القادمين من 7 دول إسلامية منها إيران إلى بلاده، ما أدى لمنع دخول أعداد كبيرة من مواطني تلك الدول إلى الولايات المتحدة، واندلاع احتجاجات في عدة عواصم عالمية.