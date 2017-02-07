“صلات” السعودية توقع شراكة مع “ساينبس” الأسترالية.. لتقديم خدمات الترميز الطبي

نواف عزيز – الرياض – فجر :

​وقعت شركة ‏”صلات” لحلول الأعمال، شراكة مع شركة “ساينبس” الاسترالية ، لتقديم خدمات الترميز الطبي ، وستقوم شركة “صلات” وكالةً عن “ساينبس” بتقديم خدمات الترميز الطبي والتدريب ؛ لتأهيل العاملين عليه سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص .

وقال الأستاذ فايز بن ناصر الحربي، رئيس شركة “صلات” لحلول الأعمال :”أن شركة صلات تمتلك بموجب هذا العقد الحق الحصري في تقديم خدمات الشريك الاسترالي داخل المملكة و المتخصصة في تقديم خدمات الترميز الطبي والتدريب ؛ لتأهيل العاملين عليه في القطاعين الحكومي أو الخاص .

وأضاف “الحربي” :” هذه الشراكة الاستراتجية هي نتاج عمل دءوب قام به فريق من الكوادر ذات الخبرات العالمية و المميزة تمتلكها شركة صلات ؛ لتقديم حلول وخدمات لها جدوى مالية ومجتمعية ” .

وأكد “الحربي” أن الهدف الأسمى لهذه الشراكة هو أن تكون “صلات” ذراع مساعد لرؤية الوطن 2030 .

الجدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني في جلسته المُنعقدة بتاريخ 5/6/1432هـ، أصدر قرار يُلزم شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ، بتطبيق نظام الترميز الطبي الدولي للأمراض ، الإصدار العاشر النسخة الاستراليـة (AR-DRG/ICD-10-AM) .

‎ووفقاً لقرار ” الضمان الصحي ” فقد أُمهلت شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ، (سنتان) من تاريخ القرار لتطبيق نظام ” الترميز الطبي “