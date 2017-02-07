“الصحة” تعلن عن انخفاض التعاملات الورقية بنسبة تجاوزت 52%

متابعات-فجر :

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج «سهل» أن عدد الإرساليات الورقية التي تمت خلال الأربعة أشهر الماضية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2016م، ويناير2017م) بلغ 202.166 معاملة ورقية، وهي عبارة عن معاملات موجهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الذين لا يتعاملون إلكترونيًا.

تجدر الإشارة إلى أن (الصحة) قد أعلنت من قبل عن انطلاق برنامج «سهل»، والخاص بالتعاملات الإلكترونية في كل من ديوان الوزارة، والمديريات بالمناطق، والمحافظات، والمدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، وذلك اعتبارًا من تاريخ الموافق 02/10/2016م. كما تم إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق « قيد»، مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على البرنامج المذكور.