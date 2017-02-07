“ترامب” يشن هجوماً على وسائل الإعلام والقضاء بشأن مرسوم الهجرة

متابعات-فجر :

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف الضغط بشأن خطورة التهديد الإرهابي، متهماً القضاء ووسائل الإعلام بالتقليل من أهميته وذلك قبل ساعات من جلسة حاسمة بشأن مصير مرسومه المثير للجدل حول الهجرة. وشدد ترامب لدى استقباله اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض المسؤولين الأمنيين للعديد من المناطق، على أن مرسومه الذي يعلق مؤقتاً دخول مواطني 7 دول مسلمة (العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وإيران) وجميع اللاجئين، وثيقة “منطقية” و”مهمة جداً للبلاد” لحمايتها من الإرهاب.وقال إن القضية يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا مع تأكيده أنه يأمل في أن لا يكون ذلك ضرورياً.وستنظر محكمة استئناف اتحادية في سان فرنسيسكو اليوم الثلاثاء، لإلقاء المرسوم.هجوم على الإعلام وأكد ترامب: “أنا أفهم أكثر من أي شخص آخر عدم النزاهة التامة لوسائل الإعلام”.وكان ترامب اتهم الإثنين، وسائل الإعلام بأنها تكتمت في الماضي على بعض الهجمات التي نفذها “إرهابيون إسلاميون متطرفون”. ونشر البيت الأبيض بعيد ذلك ملخصاً عن 78 اعتداء نفذت في العامين الأخيرين معتبراً أن معظمها “لم يلق الاهتمام الإعلامي الذي يستحق”.وتشمل اللائحة عدداً من الاعتداءات التي شكلت حدثاً عالمياً لأيام مثل اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 واعتداء نيس في يوليو 2016 واعتداء سان برناردينو بكاليفورنيا في ديسمبر 2015.غير أن ترامب قال الإثنين، متجاهلاً كل ذلك: “وصل الأمر إلى حد عدم تغطية وسائل الإعلام (هجمات)” مضيفاً “وفي حالات عدة لا تريد الصحافة غير النزيهة بالمرة تغطيتها” معتبراً أن “لديها أسبابها” ولكن من دون تقديم أدنى تفسير لكلامه وما يرمي إليه.اتهام القضاءوبعد أن اتهم مباشرة “ما يسمى بقاض” في إشارة إلى القاضي الفدرالي جيمس روبارت، الذي علق مرسومه، حاول ترامب أن يحمل القاضي المذكور مسؤولية أي هجوم يقع مستقبلاً في الأراضي الأمريكية. وقال في تغريدة الأحد: “إذا حدث شيء ما، حملوه المسؤولية هو والنظام القضائي”.واعتبرت وزارة العدل في وثيقة أحالتها الإثنين، على محكمة سان فرنسيسكو، أن “المرسوم ممارسة قانونية لسلطة الرئيس حول دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ولقبول اللاجئين”.احتجاجاتمن جانبها تقدمت 130 شركة معظمها مقرها في سيليكون فالي بينها فيس بوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر وآبل ليل الأحد – الإثنين، بالتماس قضائي نددت فيه بـ”الأضرار الكبيرة (التي يلحقها المرسوم) بالتجارة الأمريكية والابتكار والنمو”.وفي حال أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو تعليق المرسوم وأحيل الأمر على المحكمة العليا، سيتطلب الأمر أغلبية 5 قضاة من 8 لقلب قرار محكمة الاستئناف.وهذا أمر صعب المنال بسبب انقسام المحكمة العليا حالياً بين 4 قضاة تقدميين و4 محافظين.وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي أن أن” أن 53% من الأمريكيين يعترضون على المرسوم الرئاسي حول الهجرة (في مقابل 47%)، كما كشف استطلاع لشبكة “سي بي أس” أن 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.إلا أن ترامب يعتبر هذه الاستطلاعات خاطئة. وقال في تغريدة الإثنين: “كل استطلاعات الرأي السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات سي أن أن، وإيه بي سي، وأن بي سي خلال الانتخابات”. وتابع: “آسف لكن الناس يريدون الأمن على الحدود وفرض إجراءات تدقيق مشددة”.