“مدني الطائف” يخلي عمارة سكنية بعد نشوب حريق هائل داخل شقة

متابعات-فجر :

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف بإخلاء عمارة سكنية بحي الشهداء الجنوبية بعد نشوب حريق في شقة،

حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن العمليات الأمنية الموحدة تلقت بلاغاً عن حريق في شقة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة،

وأضاف أنه حريق في غرفه داخل شقة بعمارة مكونة من أربعة ادوار بحي الشهداء الجنوبية شارع ٢٠ تم مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني وإخلاء جميع سكان العمارة بسبب كثافة وانتشار الأدخنة وتم إنهاء الحالة بدون إصابات ولله الحمد.

والإدارة العامة للدفاع المدني تحث الجميع أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع.