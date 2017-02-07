جبريل سيسيه يعتزل كرة القدم للمرة الثانية

متابعات – فجر :

أعلن جبريل سيسيه نجم منتخب فرنسا ونادي ليفربول الإنجليزي سابقا، اليوم الثلاثاء اعتزال كرة القدم في سن الخامسة والثلاثين.

وسبق لسيسيه أن أعلن اعتزاله في أكتوبر 2015 بسبب الإصابة في الفخذ التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، ولكن اللاعب كان يأمل العودة مجددا إلى الملاعب.

وتدرب سيسيه مع فريق اوزير الفرنسي في محاولة للحصول على عقد احترافي في فرنسا، لكن بعد فشله في جذب أنظار أي نادي أعلن اعتزاله بعد 17 عاما قضاها في الملاعب.

وقال سيسيه لشبكة “ياهو” “كنت أحب كوني لاعب كرة قدم، حتى هذه اللحظة فإن كرة القدم هي حياتي، كنت أتمنى أن أواصل مسيرتي، التي تعثرت في بعض الفترات، لكن أؤكد اليوم أن مسيرتي في الملاعب انتهت”.

وأضاف “سأركز بكل ما أملك على مسيرتي كـ”دي جي” ومنتج ومعلق، بجانب خط الملابس الخاص بي”، وشارك سيسيه في 41 مباراة مع منتخب فرنسا من بينها مباريات في مونديال 2002 و2010 ، واحترف سيسيه في عدة أندية من بينها باناثينايكوس ولاتسيو كوينز باريك رينجرز وكوبان كراسنودار وباستيا.