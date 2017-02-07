السلطانة “هويام” تهنئ صديقها بطريقة خاصة

متابعات – فجر :

هنأت النجمة العالمية التركية مريم أوزرلي والتي اشتهرت في العالم العربي بلقب السلطانة هويام صديقها الاعلامي العربي محاور المشاهير عدنان الكاتب، وذلك من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت النجمة مريم وهي تتحدث بصوت خافت لتسجل التهنئة، حيث بدا أنها في أحد مواقع التصوير الخاصة بعمل جديد دون الافصاح عن مكان وزمان هذا العمل، وأرسلت له قبلة بمناسبة عيد ميلاده مع كلمات جميلة ومعبرة متمنية له سنة سعيدة على المستوى الشخصي والمهني.

واشتهرت مريم أوزرلي في تركيا والعالم أجمع بعد تجسيدها دور واحدة من أشهر نساء الدولة العثمانية على الإطلاق وأكثرهن نفوذًا وهي السلطانة “هويام” زوجة السلطان سليمان القانوني عاشر سلاطين الدولة العثمانية، وأشهرهم بعد السلطان محمد الفاتح وجسدت تلك الشخصية خلال الدراما التاريخية التركية “القرن العظيم”.

وانضمت مريم أخيرا إلى فريق عمل الموسم الثاني من المسلسل “قطّاع الطرق لن يحكموا العالم” الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على الشاشات التركية.

وتجسد مريم أوزرلي دور عميلة المخابرات الروسية “سوزي” التي تظهر في الإعلان تجيد استخدام السلاح وتقتل بدم بارد، ويبدو أن دورها سيكون مفاجئة حقيقية بقدر مفاجأتها للجمهور عندما برعت في تجسيد شخصية السلطانة “هويام” .

الجدير بالذكر أن عدنان الكاتب يلقب بمحاور المشاهير، ويرتبط بصداقات وطيدة مع الكثير من أعلام الفنّ والمجتمع والأعمال، وسيدخل موسوعة “غينيس” قريبا بعد أن أجرى أكثر من ألف حوار مع أهم نجوم العالم، من بينهم معظم نجمات هوليوود: شارليزثيرون – كارلي كلوس – سكارليت جوهانسون – جنيفير لورانس – كارولينا هيريرا – إيفا هيرزيغوفا – جوليا روبرتس – نيكول كيدمان – ميرندا كير – جيسيكا البا – كيت ونسلت.

ويتصدر عدنان الكاتب حاليا قائمة أهم الإعلاميين في العالم في مجال الإعلام الإلكتروني والصحافة الرقمية، وجاء في المركز الأول عالميا بحسب الإحصائية التي نشرها موقع ستار كاونت لتقييم وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ويعتبر من المحاضرين البارزين في مجال الإعلام ووسائل،

وتم تعينه عضوا في لجنة جائزة المرأة العربية في لندن التي يرعاها عمدة لندن.

كما يترأس حاليا لجنة أوسكار العطور للمدونين العرب، وتم تكريمه في محافل كثير ومن قبل مؤسسات تعليمية بارزة، وأشادت بنجاحه أهم وسائل الإعلام العربية.