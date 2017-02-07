ينبع تشيع شهيد الواجب العريف “حمدان المحياوي”

متابعات – فجر :

زفت محافظة ينبع شهيد الوطن العريف سعد بن حمدان المحياوي الذي توفي إثر إصابته بمقذوف حوثي وشهد الجثمان استقبالا حافلا بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي، فما إن حطت الطائرة على المدرج حتى تسابق حشد من المسؤولين والمواطنين وأسرة الشهيد وزملائه لحمل التابوت على الأكتاف في صورة تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز بتقديم العريف المحياوي لروحه ذودا عن حياض الوطن الغالي ، وظلت الألسن تلهج بالدعاء أن يتقبله شهيدا بعد رباط مقدس لحماية الحدود والدفاع عن أرض الرسالة وقبلة المسلمين.

هذا وستؤدى الصلاة على الجثمان عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الشيخ ابن باز بينبع البحر.