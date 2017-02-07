سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7038 نقطة

واس – فجر :

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 23.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7038.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 103 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفا للتأمين, واكسا التعاونية, وولاء, والدرع العربي, وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات, والخدمات الأرضية, وينساب, واللجين, والكيميائية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.71% و 1.43% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والإعادة السعودية, ووفا للتأمين, وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم الإنماء, وسابك, ووفا للتأمين, ودار الأركان, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة .