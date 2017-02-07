تباين الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية

متابعات-فجر:

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين، بعد بيانات اقتصادية.

وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى الـ 7202.06 نقطة، رابحاً 29.91 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وصعد مؤشر داكس الألماني 0.22% لمستوى 11535.12 نقطة، بمكاسب 25.28 نقطة.

بينما انخفض كاك الفرنسي 0.05%، بوصوله لمستوى 4775.67 نقطة، فاقداً 2.41 نقطة.

وجاء تباين المؤشرات الأوروبية اليوم بعد بيانات،أشارت لتراجع الإنتاج الصناعي الألماني 3% في ديسمبر الماضي، مخالفة توقعات بارتفاعها 0.3%، وأخرى بتراجع الميزان التجاري الفرنسي 3.4 مليار يورو بأقل من توقعات بتراجعه 4.2 مليار يورو في ديسمبر الماضي.

وتشهد العملة الأوروبية تراجعاً أمام الدولار بنسبة 0.86%، ليصل سعر اليورو في الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش إلى 1.0658 دولار.