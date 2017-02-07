صخرة ال بينيون دي جواتاب العملاقة

متابعات-فجر:

تقع صخرة ال بينيون دي جواتاب El Peñon de Guatape rock في كولومبيا، وهي صخرة عملاقة تزن 10 مليون طن ولديها شق كبير به سلم طويل من 650 درجة.

تقدم الصخرة من أعلى وجهات نظر خلابة على المدينة الأمر الذي يجعل صعود الـ650 درجة يستحق كل هذا الجهد الشاق، صعود هذه الدرجات هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى القمة.

تأخذ السلالم المتعرجة الزوار إلى قمة الصخرة على ارتفاع 650 قدم، وتطل القمة على مجموعة خلابة من الجزر الجميلة التي تقع في البحيرات المحيطة، كما يوجد في القمة آثار وتذكارات دينية جنبا إلى جنب مع برج المراقبة الذي يتكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى عدد قليل من منافذ بيع الطعام.