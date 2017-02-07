ضبط 150 كيلو سمك في حوش عشوائي ببحرة

متابعات _فجر

ضبطت الفرق الرقابيه ببلدية بحرة الفرعيه بمكه المكرمه حوش عشوائي يديره عدد من العمال المخالفون ، بعد جولة ميدانية نفذها مراقبي البلديه في اطار جهودهم المكثفة على الاسواق ومحلات بيع وتداول المواد الغذائيه للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

واوضح المهندس فهد حريري مدير الادارة الفنية ان البلديه تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الايام ، وذلك بمتابعة وتوجيهات رئيس بلدية بحرة الفرعيه المهندس رائد الشريف ، مؤكداً بأنها لاتألو جهدا في متابعة كافة المواقع وابعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين .

وأكد أن مراقبي البلديه تمكنوا أمس من ضبط الحوش ، وهو موقع شعبي وعشوائي بداخله عمال يقومون بإعداد الأسماك وتوزيعها على الاسواق وهي مجهولة المصدر وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وبعد الوقوف على الموقع تمت مصادرة مايقارب (150) كيلو من الاسماك كانت بحاله سيئه بسبب سوء التحزين ، حيث تمت مصادرتها واتلافها واتخاذ الاجراءات النظاميه حيال تلك المخالفات .

وأكد بأن البلدية مستمره في التصدي لأي مخالفات تضر بالاصحاح البيئي ، وذلك من خلال المتابعه اليوميه لمحلات بيع وإعداد وتداول المواد الغذائيه ، وبهدف المحافظه على سلامه المواطنين والمقيمين