السجن 30 عاما لامريكي لقيامه بحراق مسجد في فلوريدا

متابعات _فجر

عاقبت محكمة أمريكية مواطن من فلوريدا بالسجن 30 عاماً بتهمة إضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه يوماً عمر متين الذي أطلق النار في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو.

واوضحت السلطات إن المتهم جوزيف شرايبر (32 عاما) ألحق أضرارا تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار بمركز فورت بيرس الإسلامي الذي أشعل فيه النار في 11 سبتمبر 2016 في الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة، وتزامنت الواقعة أيضا مع عيد الأضحى، ولم يصب أحد لكن الحريق اضطر المركز إلى البحث عن موقع آخر لإقامة الصلاة.

واكد ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت أمس الاثنين إن شرايبر أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بمتين.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها متين مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصاً ويصيب عشرات في ملهى ليلي في أورلاندو في يونيو الماضي في واقعة شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين في إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث.

فيما أعلن متين مبايعته زعيم تنظيم داعش في اتصال بخدمة الطوارئ قبل قتله في اشتباك بالأعيرة النارية مع الشرطة وذلك بعد مواجهة دامت ثلاث ساعات في الملهى. ولا يعتقد المحققون أنه تلقى مساعدة من جهات بالخارج.