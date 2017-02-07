بالفيديو.. أمن الحرم يضبط شخص مجهول حاول سكب البنزين على الكعبة

متابعات _فجر

وثق مقطع فيديو التقط داخل صحن المطاف في المسجد الحرام لشخص حاول سكب البنزين على الكعبة المشرفة وإشعال النيران فيها، وظهر في المقطع المصور معتمرين ورجال امن الحرم وهم يقبضون على شخص المجهول .

وابان المقطع رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، كان يحمل بيده علبة ملاءها بمادة سريعة الاشتعال، حيث تمكن رجال أمن الحرم من سحبه إلى خارج صحن المطاف.

فيما لم يتسنى معرفة تاريخ تصوير المقطع أو هوية الرجل الذي ربما يكون مختل عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة التي لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.