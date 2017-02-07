الأمم المتحدة تدعو المانحين لجمع 3.5 مليارات دولار للاجئين السوريين بتركيا

وكالات – فجر

وجهت الأمم المتحدة اليوم الاثنين نداء للمانحين لجمع نحو 3.5 مليارات دولار ستخصص لتمويل خطة مساعدة للاجئين السوريين في تركيا عامي 2017 و 2018.

ووجه النداء أثناء إطلاق الجانب التركي من خطة المساعدة الإقليمية للاجئين والمنكوبين في أنقرة.

وأثناء إطلاق الحملة العالمية في هلسنكي في 24 يناير دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى تخصيص 4.6 مليارات دولار لتركيا ومصر والعراق والأردن ولبنان.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان وزع أثناء الحفل في أنقرة «أن القسم التركي من الخطة يستدعي أكثر من 3.5 مليارات دولار من التمويلات الجديدة على عامين للاستجابة للحاجات المتعاظمة للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستقبلهم».

وتنص الخطة على دعم اللاجئين بمساعدات محددة الهدف، وأيضاً الأتراك الذين يستقبلونهم لمساعدتهم في استقبال اللاجئين بينهم.

وتعمل في خطة المساعدة دعماً للحكومة التركية، 11 وكالة أممية أبرزها مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إضافة إلى 26 منظمة غير حكومية.