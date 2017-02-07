الأمم المتحدة تعتزم وقف ختان الإناث كليا بحلول 2030

وكالات – فجر

كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاثنين عن إحراز تقدم في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأشار التقرير الذي نشر في مدينة جنيف إلى أن مناطق وتجمعات محلية يبلغ إجمالي سكانها 5,8 مليون نسمة أعلنت العام الماضي التزامها بوقف ختان الإناث.

يذكر أن الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإغاثية خصصت يوم السادس من شباط/فبراير من كل عام كيوم لعدم التسامح مع ختان الإناث الذي يجري تطبيقه ولاسيما في افريقيا وفي شبه الجزيرة العربية واندونيسيا.

وتشير تقديرات إلى أن عدد النساء المختونات يبلغ 200 مليون امرأة على مستوى العالم، يعيش نصفهن في مصر واثيوبيا واندونيسيا، كما أن أكثر من 90% من النساء في الصومال وغينيا وجيبوتي، مختونات.

وأكد الصندوق في تقريره أن الختان يجري تصويره جزئيا على أنه فريضة دينية لكنه أشار إلى أنه لا يوجد أساس لهذا الافتراض.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف الختان بشكل كلي بحلول عام 2030، ووصل عدد الدول الافريقية التي جرَّمت الختان منذ عام 2008 إلى 13 دولة، وفي العام الماضي رصدت أربع دول أخرى في افريقيا مخصصات مالية لحملات التنوير والتوعية.