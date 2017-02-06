جدارية رسام قطري تجذب زوار “الجنادرية”

واس – فجر

بدت السعادة واضحة على ملامح الفنان التشكيلي القطري أحمد المسيفري, وهو يجسد عمق العلاقة بين بلاده قطر والمملكة العربية السعودية، عبر اللوحة الجدارية التي اختار أن يرسم عليها صورةً تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مدخل جناح قطر المشارك في الجنادرية 31 .

اللوحة الجدارية التي أكد المسيفري أنها أنموذج لعمق العلاقة الأخوية بين البلدين، ووحدة المصير، خط عليها بجانب صورة خادم الحرمين الشريفين عبارة (سلمان الحزم)، فيما اختار عبارة (تميم العزم) إلى جانب صورة أمير قطر، مشيراً إلى أن فكرة الصورة ومن ثم تجسيدها كانت السبب في سعادته التي بدى عليها، إلى جانب أن اللوحة لاقت استحسان زوار جناح بلاده، الذين توافدوا بشكلٍ كبير في الأيام الماضية، ما دعاه إلى التمهّل في إنهاء اللوحة التي عكف على تنفيذها أياماً عديدة، لافتاً إلى أن البحث عن فكرة اللوحة بدأ منذ شرّفته بلاده بتمثيلها في مناسبة بحجم المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية).