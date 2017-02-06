إفصاح “أزواج المسيار” عن عدد الزوجات شرط للاستفادة من دعم “برنامج المواطن”

متابعات – فجر

وضع حساب المواطن الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأسبوع الماضي، أزواج ‘‘المسيار‘‘ أمام خيار لا ثاني له، وهو الإفصاح عن الزوجة، وإضافتها كتابعة في الحساب حتى يتسنى له الاستفادة من الدعم النقدي.

وسيمكِّن نظام سجل الأسرة الجديد الرجل المعدِّد من استخراج أكثر من سجل، إذا كان لديه أبناء من أكثر من زوجة، وهذا الإجراء سيساعد المعددين الراغبين في إخفاء زيجاتهم عن زوجاتهم، ويعطي زوجات “المسيار” أحقية إثبات نسب أبنائهن.

وبحسب أنظمة ‘‘حساب المواطن‘‘ يتوجب على المسجل في الحساب، إضافة كافة التابعين من الزوجات في حال رغب في الحصول على المبلغ المالي كل شهر، إلا أن بعض الأزواج لا يوثقون عقد زواج ‘‘المسيار‘‘ لدى المحكمة ويكتفون بالعقد الممنوح من مأذون الأنكحة.