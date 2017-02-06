“المرزوقي”: طوينا صفحة الاتحاد ويعجبني حماس “جروس” 

مازن الشهري – الرياض – فجر

أكد رئيس النادي الأهلي الأستاذ أحمد المرزوقي قائلاً : طوينا صفحة انتصارنا على الاتحاد في الديربي وهي مجرد ثلاث نقاط ولا نريد أن نضخم الانتصار أياً كانت النتيجة، و الأهم والمهم أن نواصل الانتصارات ونشاهد الروح والإصرار والمستوى في اللقاء المقبل أمام القادسية، والفريق سوف يغادر الأربعاء وسيلعب الخميس أمام القادسيه وسيستمر هناك إلى يوم الأثنين ومن ثم العوده للقاء النصر.

وذكر بأن القادسية هو من طلب حكام أجانب للقاء الدوري يوم الخميس، ‏وعن لقاء الإتحاد يعجبني حماس جروس وتركيزه العالي ، ولا سيما أن الفريق في مراحل الحسم الذي يتطلب أن تكون الأخطاء فيها أقل، ‏وطموحنا في النادي الأهلي كأجهزه فنية وإدارية تحقيق جميع البطولات التي نشارك فيها، وعن ضم لاعب الأولمبي أيمن الخليف إلى الفريق الأول ذكر ‏أيمن الخليف شاهدناه في معسكر دبي مع الفريق الأهلاوي لاعب مميز وموهوب ولابد تجهيز الوجيه الشابه للفريق الأول .