مصر: مقتل 14 إرهابيا وسط سيناء

وكالات – فجر

قال الجيش المصري في بيان اليوم الاثنين إن قواته قتلت 14 إرهابياً في وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمس الماضية وألقت القبض على عشرة آخرين.

وأضاف في بيان أن ذلك جاء في إطار «مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء».

وذكر البيان أن قوات الجيش ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ودمرت ثلاث عربات ملغومة وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة.

وفي شمال سيناء حيث ينشط تنظيم داعش قال الجيش في بيان اليوم الاثنين إنه ضبط ثلاثة إرهابيين ودمر ستة مخازن عثر بداخلها على أربعة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.