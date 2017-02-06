تسليم سماعات طبية لـ 91 طالب وطالبة بجازان

متابعات – فجر

سلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سماعة طبية لضعاف السمع من الطلاب والطالبات ممن في سن ثلاث سنوات إلى 25 سنة.

واستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي في مكتبه بالإدارة بحضور مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة ممثلة بمديرها محمد عبيري ثمانية طلاب ممن يعانون من ضعف في السمع برفقة أولياء الأمور، حيث سلم لهم السماعات الطبية والتي خصصت لهم وعلى بصمتهم بعد عملية صب القوالب في المركز وبرمجتها بما يتوافق مع احتياج الطالب.

وأوضح الحكمي خلال لقائه بالطلاب وأولياء أمورهم إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تقدم لهم هذه السماعات وذلك من مسؤوليتها في توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في المدارس، لا سيما هؤلاء الفئة من الطلاب والذين يحتاجون عناية خاصة وتقديم كل ما يحتاجوه من خدمة سواء كانت تعليمية أو بما يساهم في تواصله مع أسرته ومجتمعه بكل سهولة ويسر.

مبينا إلى أن تقديم هذه السماعات اليوم جاءت حتى تساعدهم على سهولة التواصل مع من حولهم سواء كانت أسرته في منزله أو زملائه الطلاب ومعلميهم في المدرسة أو مع المجتمع المحيط بهم.

من جانبه أوضح مدير مركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة محمد عبيري إلى أنه بفضل الله قد تم استلام 91 سماعة والانتهاء من عملية صب القوالب الخاصة بها وبما يتوافق مع بصمة كل مستفيد من الطلاب والطالبات، مؤكدا إلى أن المركز يقدم خدماته لهم بعملية صيانة السماعات وصب القوالب وعمل الفحوصات إضافة إلى خدمات أخرى يقدمها لهم على مدار العام وللفئة العمرية من 3 سنوات إلى 25 عاما.

من جهة أخرى ثمن أولياء الأمور ما قام به تعليم جازان من توفير السماعات لأبنائهم الطلاب والطالبات ومجانا، معبرين عن شكرهم على مساهمته في تلبية احتياجات الطلاب والطالبات ممن يعانون من ظروف خاصة بتوفير مستلزماتهم والتي تساهم تجاوزها.