غدًا “الملك سلمان” يشرف العرضة السعودية في “الجنادرية”

واس – فجر

يشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – مساء يوم غد الثلاثاء العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.