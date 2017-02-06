غدًا “الملك سلمان” يشرف العرضة السعودية في “الجنادرية”

واس – فجر
يشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – مساء يوم غد الثلاثاء العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
واس – فجر
يشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – مساء يوم غد الثلاثاء العرضة السعودية، التي ستقام ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (31)، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية.
جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها