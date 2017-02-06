شرطة مكة تُوقف 5 وافدين سرقوا سائق واعتدوا على منزله

متابعات – فجر

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة، تلقى بتاريخ 1438/5/2هـ بلاغاً من مواطن مفاده قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى منزله، والاعتداء على سائقه الخاص بالضرب والطعن، وربطه وسرقة مبالغ مالية وأجهزة جوالات.

وقال القرشي: ‘‘‘إنه تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر متهمين بتلك السرقة‘‘.

وأضاف: اعترف المتهمون بقيامهم بتلك السرقة؛ وعليه تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.