ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس علماء باكستان

واس – فجر :

التقى سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم الاثنين رئيس مجلس علماء باكستان واستعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين خاصة جهود العلماء في نصرة القضايا الإسلامية.