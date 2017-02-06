مصرف “الراجحي” يبتكر لوحة تسويقية جديدة لكل عميلة

فجر – متابعات :

أطلق مصرف الراجحي لوحته الجديدة المبتكرة “المرآة” بهدف التسويق لبطاقة “لكِ” المصممة خصيصاً للسيدات والتي تتيح لهن مزايا وخصائص رئيسة خاصة بكل منهن.

ويأتي هذا التحرك لإعطاء خصوصية أكثر للمرأة من خلال ابتكار لوحة المرأة التي تجعل من كل سيدة وامرأة محوراً ووجهاً إعلانياً مميزاً للوحتها الخاصة.

وقد تم وضع لوحات المرايا المبتكرة في الأسواق التجارية لتحمل كل منها رسالة إعلانية ملهمة “لك.. انظري في من فكرنا ؟”، وبمجرد الوقوف أمام اللوحة ستشاهد كل سيدة نفسها في المرآة وستقرأ الرسالة لتكتشف أنها هي الأساس وراء تصميم مصرف الراجحي لبطاقة “لكِ”، مما يضفي على هذا الابتكار طابعاً شخصياً لكل من تقف أمام اللوحة.

وتضع هذه الحملة الإعلانية أسساً جديدة لصناعة الإعلان في المملكة تقوم على البساطة والإبداع الذي يلائم طبيعة المرأة وخصوصيتها مما سيساعد على طرح العديد من الحملات التسويقية الخاصة بالمرأة في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي يعد من أكبر المصارف في المملكة، إذ يمتلك أكبر شبكة فروع تتجاوز ٥٠٠ فرع وأكبر شبكة أجهزة صراف آلي بأكثر من ٤٥٠٠ جهاز، كما يعتبر المصرف الإسلامي الرائد عالمياً من خلال خدماته وتمسكه واعتزازه بالقيم الإسلامية.