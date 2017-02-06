انخفاض الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

متابعات-فجر:

انخفضت الأسهم الأوروبية في التداولات المبكرة اليوم الاثنين وجاء أداء المؤشر داكس لبورصة فرانكفورت في ألمانيا دون أداء السوق الأوسع نطاقا بسبب ضعف أداء أسهم قطاع السيارات فيما عزز ارتفاع أسعار الذهب أسهم شركات المعادن النفيسة. ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش وتراجع مؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة 0.6 بالمئة فيما استقر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني دون تغيير. وعلى مؤشر داكس كان سهم فولكسفاجن الخاسر الأكبر حيث تراجع 1.6 بالمئة بعد أن رفع أول عميل ألماني كبير دعوى قضائية على الشركة بسبب الغش في اختبار الوقود. وأثر انخفاض السهم على مؤشر قطاع السيارات الأوروبي الذي نزل 0.9 بالمئة مما يجعله أكبر القطاعات انخفاضا في أوروبا. وصعد سهم شركة راندجولد ريسورسز المدرجة في بورصة لندن أربعة بالمئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس بعدما سجلت شركة التنقيب عن الذهب زيادة 76 بالمئة في أرباح الربع الرابع من العام وقالت إنها ستزيد توزيعات الأرباح السنوية. كما شهدت أسهم بقية شركات المعادن النفيسة إقبالا مع استمرار مكاسب الذهب لليوم الثالث مدعوما بمشتريات فنية وتراجع الدولار.