حريق هائل داخل “دار الأوبرا” بـ”الكويت”

متابعات-فجر:

ترددت أنباء منذ قليل تفيد باندلاع حريق هائل داخل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي “دار الأوبرا” حيث أظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان من المركز.

وقد هرعت فرق الإطفاء لمباشرة الحريق في الحال دون ذكر اي إصابات حتى الآن.