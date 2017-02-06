54464 متبرع بالدم في الرياض العام الماضي

متابعات -فجر

قالت “الصحة” أن 130044 وحدة دم قامت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الرياض بتحضيرها لصالح مستشفيات منطقة الرياض خلال العام 1437 حيث تضمنت وحدات الدم التي تم تحضيرها (خلايا الدم الحمراء المركزة و البلازما الطازجة و الصفائح الدموية ، وحدات الكرايو) .

فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 1437 54464 متبرع عبر الحملات المتواصلة التي تنظمها الإدارة في الأماكن العامة وخلال الفعاليات التوعوية التي تقيمها في المراكز التجارية ، وأضافت أنه يوجد 38 مركزاً للتبرع بالدم داخل مستشفيات الرياض تستقبل المتبرعين على مدار العام .