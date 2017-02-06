بالفيديو.. “الشريان” يرفع عقاله تقديراً للنساء اللائي ينفقن على بيوتهن بالمملكة

متابعات -فجر

أبدى الإعلامي داود الشريان عن فرحته بالإحصائية التي أعلنها المشرف على “حساب المواطن” ماجد العصيمي، حول نسبة المواطنات اللائي ينفقن على البيوت السعودية، ورفع عقاله تقديراً للمرأة السعودية.

وقال الشريان خلال حلقة أمس (الأحد) من برنامجه “الثامنة”، أن وصول نسبة البيوت السعودية التي تنفق عليها المرأة إلى 28% يعني أن النظرة التقليدية للمرأة السعودية التي يحاول البعض إبرازها لم تعد موجودة.

وأضاف أنه يجب عليه أن يرفع عقاله لكل امرأة سعودية؛ لأن الوصول إلى تلك النسبة التي ليست بالقليلة يؤكد أن المجتمع السعودي يتطور.