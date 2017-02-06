نصائح طبيعية هامة لعلاج “الكدمات”

متابعات-فجر :

الكدمة هي عبارة عن تسرب للأنسجة وهو نزيف داخي يحدث دون أي قطع في الجلد، مع تغير في اللون البشرة من الأزرق مائل للإحمرار، و تظهر الكدمة من خلال ضربة للشعيرات الدموية لسطح الجلد بعد ساعات قليلة من التعرض للضربة فيمكن أن تظهر الكدمات من خلال الإرتطام بالأرض أو بجسم ما، أو أثناء ممارسة الأعمال المنزلية أو ممارسة الرياضة، بحيث يتسرب كمية من الدم لأنسجة تحت الجلد، وبحيث يطهر علامة سوداء أو يمكن أن تظهر علامة زرقاء، ويمكن أيضاً أن تظهر بعض النقاط الحمراء، وعند التعرض لهذه الكدمات سواء من الرجال أو النساء يتم شفائها بسرعة حسب تكوين الجسم، و أظهرت ابحاث بأن المرأة تتعرض للكثير نم الكدمات نتيجة ممارستها اليومية للأعمال اليومية، سنبين في هذا المقال السبب الذي يكمن وراء التعرض للكدمات، والأعراض، و العلاج بالأعشاب، والعلاج التام ولكن قبل كل هذا سنتكلم عن المناطق التي تتعرض لحصول الكدمات بشكل مستمر وهي الذرعين، والركب، والآن سنعرف ما هي الأسباب التي يحصل بسببها الكدمات: تحدث الكدمة نتيجة كسر أو إلتواء في المفصل ،و سقوط من مكان عالى، أو مرض تخثر في الدم، او حصول مرض جلدي، ويمكن استعمال بعض الأدوية التي يمكنها التخفيف من الكدمات وهي الأسبرين، وتناول بعض الأغذية وبعض الفيتامينات منها زيت السمك والزنجبيل والثوم، مع الغستعانة بادوية سيولة الدم. ويمكن معرفة الأسباب التي يمكن من خلالها الإستعانة بالطب البديل( طب الأعشاب) : من خلال عصير بصل مع زيت الكافور يتم خلط المزيج، و يتم وضعه على مكان الكدمة مرتين يومياً، ويمكن من خلال الحبة السوداء بحيث نأخذ القليل من الحبة السوداء، مع عمل حمام، للتخلص من الكدمات الموجودة على البشرة، و يغطى لمدة ثلث ساعة مع تحريك الجزء المصاب بكل ليونة، وبعدها يربط برباط قبل النوم، وصبغة الألفية يتم وضعها على المنطقة المراد معالجتها لعدة مرات حتى يتحول اللون الأرزق للون البشرة الطبيعي. ويوجد بعض الاعراض التي تصاحب حصول الكدمة مثل: تغير في لون الجلدمن اللون الأزرق للون الأحمر، ويصاحبه حصول ألم وتورمات في منطقة الكدمة. وطرق العلاج التي يمكن الاستعانة بها هي عبارة اتباع الخطوات الآتية: أولاً يتم الضغط الخفيف على الكدمة أو يمكن وضع رابط ضاغط. ثانياً : يتم رفع العضو المصاب بالكدمة مع اسناده ليكون في أريح وضعية حتى لا يتألم. ثالثاً: وضع كمادات ماء بارد على الأقل لمدة نصف ساعة، و بعدها يتم العمل على الحد من التورم الموجود في العضة مع وضع كمادات ماء دافئ. رابعاً وأخيراً يتم نقل المصاب لأقرب مستشفى يمكن من خلالها عمل كل الإجراءات اللازمة. وفي النهاية نذكر بأن الكدمة هي شيء بسيط ويمكن ان تشفى بسرعة هائلة مع العناية بها، ولكن يوجد العديد من الحالات التي من خلالها يمكن اكتشاف امراض خطيرة، فيجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الأشخاص بعدم استخدام العنف في المنزل أو خارجه، و عدم التعرض لحرارة الشمس لمدة طويلة، مع ضرورة لبس الملابس الطويلة التي تحمي عند حصول أي كدمة، وبهذا نكون قد نوهنا البعض على كيفية التعامل مع الكدمات.