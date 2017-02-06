“ولي العهد” يصل إلى الرياض قادماً من خارج المملكة

واس-فجر :

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الرياض اليوم قادمًا من خارج المملكة .

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير نايف بن تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز ، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين والقيادات العسكرية وقادة القطاعات الأمنية .

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.