أسرار الحصول على شعر ناعم وقوى

متابعات-فجر :

الشعر الناعم تأمل كل فتاة أن يصبح شعرها ناعماً طويلاً جذّاباً يلفت أنظار الناس، ويُحقّق لها القبول والإيجاب، ويساعدها على اكتمال السعادة والسرور في قلبها، وهو حلم كل أنثى، وأحد أمنياتها التي تعمل على تحقيقها بالوسائل والطرق المختلفة، وبات من السهولة والإمكان تحقيق أقصى درجات الرضا، والقبول الإيجابي الحسن وصولاً إلى النتيجة المرضية، التي تُحققها الوصفات المنتشرة والمتداولة بين الفتيات، وعبر إرشادهن وتجربتهن الأكيدة المضمونة، فالأطعمة، والزيوت الطبيعية، والأعشاب العطرية النافعة، تُسهم في زيادة نعومة الشعر، وتحسين ملمسه وشكله، كما وتعمل على زيادة طوله وكثافته، ومنع تساقطه وتقصفه، فكلما زادت الفتاة اعتناءً بغذائها وصحتها زاد الشعر جمالاً وصحة ورونقاً، وكلما قلّ اهتمامها بالعناصر المغذيّة للشعر -كالخضراوات والفواكه- قلّت إنتاجية الشعر إيجاباً. يُسهّل الشعر الناعم على الفتاة تسريحه، وتشكيله بالهيئة التي تريدها، كما ويمنحها جمالاً إضافياً وعلامة اهتمام ورعاية، والتي لا تمتلك شعراً ناعماً بوسعها التحسين من ملمسه وجماليته، مع دوام الاهتمام به، وزيادة استخدام حمامات الزيوت الطبيعية، والبعد عن استعمال السشوار بكثرة، وتعدد الصبغات الكيميائية في أشهر قليلة؛ لأن ذلك يعمل على زيادة جفاف الشعر، وخشونته، وحين استخدام الوصفات الطبيعية الصحيّة السليمة يجب المداومة عليها حتى تحقيق النتيجة المرضية، التي تمنحك الرضا الداخلي، والجمال الخارجي. إرشادات للحصول على شعر ناعم تناول وجبات غذائية صحية سليمة متوازنة يٌسهم في تغذية الشعر، ويُحفِّز على نعومته، وتقويته، وظهوره بشكل متألق، ويكون ذلك بالإكثار من الخضراوات الورقية الخضراء، والفواكه، والعصائر الغنية بالفيتامينات. أيضاً المداومة على حمام الزيت، وتدليك فروة الرأس وأطراف الشعر جيداً علاج ناجع لترطيب الشعر، ونعومته، وطوله، وتنشيط الدورة الدموية، كذلك الحد من مشكلة التقصف، ويكون ذلك مرة واحدة أسبوعياً باستخدام نوع من الزيوت، أو عدة أنواع يتم خلطها معاً، وأكثرها زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت السمسم، وزيت الجرجير. استخدام شامبو البلسم، والمرطبات اللازمة لتغذية الشعر، تعمل على تحسينه، وجعل ملمسه ناعماً حيوياً. تجنب الإكثار من الصبغات يضمن لك السلامة من خشونة الشعر وتجعده؛ لأن كثرة المواد الكيميائية تُرهق بصيلات الشعر، وتصيبها بالمشاكل التي من أبرزها جفاف الشعر، وخشونته. الاهتمام بطريقة تمشيط الشعر أمر هام، فيتم استخدام المشط ذا الأسنان المناسبة غير الحادة والمؤذية لفروة الرأس، ويتم تمشيط الشعر 3 مرات يومياً لتجديد الحيوية، وترتيبه، وتنعيمه دور الأطعمة في تنعيم الشعر إنّ الفواكه، والخضراوات تعمل على إمداد الجسم بالطاقة، والحيوية، والنضارة، وتعمل كذلك على تحسين البشرة وصولاً إلى الشعر، وتنعيمه، وتطويله، فالتوت يعمل على صحة فروة الرأس، وزيادة نموه، ويكون استخدامه بتناوله كفاكهة، أو بخلطه مع مقادير، ودهنه على الرأس. كذلك الموز يُسهم كثيراً في نعومة الشعر، وتغذيته. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الزيوت الطبيعية والفواكه: أحضري موزة، تفاحة، كوب لبن زبادي، زيت خروع، زيت الزيتون، وزيت السمسم، وحرّكي المكونات جيداً، وضعي الخليط على شعرك، وفروة الرأس، واتركيه مدة ثلاث ساعات، وكرّري الوصفة مرتين في الأسبوع. أو أحضري كميات متساوية من زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الجرجير، وزيت الصبّار، وامزجي الزيوت معاً، وضعيها في علبة محكمة الإغلاق، ثم ضعيها على شعرك مدة خمس ساعات للمعان الشعر: أحضري صفار بيضة، وزيت الخروع، واخلطي المكونات جيداً، وضعيها على شعرك مدة ساعة واحدة، ولإزالة رائحة البيض من الشعر اغسليه بمنقوع النعناع مع الماء، أو منقوع الريحان. لنعومة الشعر: أحضري صفار بيضة، ملعقتين من خل تفاح، وملعقتين من زيت الزيتون، واخلطي المكونات جيداً، وضعيها على شعرك مدة نصف ساعة. البصل: أحضري بصلة متوسطة الحجم، وقسميها إلى أربعة أقسام، وفصين ثوم مقسّمين إلى قسمين، وثلاث ملاعق كبيرة سدر مطحون، وزيت خروع، وزيت زيتون، وماء حسب الحاجة، وضعي البصل والثوم والماء في وعاء على النار إلى أن يغلي، ويصبح لونه أصفر، ثمّ صفّي الماء من البصل والثوم، وأضيفي إليه المكونات المذكورة، واخلطيهم جيداً إلى أن تصبح عجينة متماسكة لينة، واتركيها حتى تبرد، وضعيها على شعرك ليلاً عند النوم، ثمّ قومي بتغطية شعرك بغلاف بلاستيكي مناسب، ثم اغسليه صباح اليوم التالي. أحضري كميات متساوية من زيت الزيتون، زيت أملج، زيت الجرجير، زيت جوز الهند، زيت الصبار، زيت سمسم، وزيت روزميري، وقلّبي الزيوت جيداً، ووضعهم في علبة محكمة الإغلاق، وضعي الزيت مدة ساعتين ثلاث مرات أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة والاستفادة، ستجدي نتائج مبهرة مرضية بعد ثلاثة أشهر. لنعومة وحيوية الشعر: أحضري ثلاث ملاعق من العسل، ملعقتين من الحبة السوداء المطحونة، وملعقتين من زيت الجرجير، وامزجي المكونات جيداً، وضعيها على شعرك مدة ساعتين. لطول ونعومة الشعر وكثافته: أحضري قشرة موزة مجففة ومطحونة، مع زيت الزيتون، وزيت الخروع، ومايونيز، وامزجي المكونات جيداً حتى تصبح مثل العجينة، وضعي الخليط على شعرك مدة نصف ساعة مرة في الأسبوع، وستجدي نتئاج مرضية تحقق لك شعراً ناعماً. لمنع تساقط الشعر ونعومته: أحضري مغلي البقدونس، مع ملعقة زيت جوز الهند، مع صفار بيضة، وحرّكي المكونات جيداً، وضعيها على شعرك مدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالشامبو المناسب، ولإزالة رائحة البيض ضعي قطرات من الليمون في وعاء ماء، واغسلي به شعرك، وستقضي على الرائحة، وتحقق لك القبول، لكن تجنبي الإكثار من عمليات الفرد والتنعيم في صالونات التجميل؛ لأن ذلك قد يُساهم في تحقيق نتائج مرضية في البداية، ثم تبدأ المشكلات بالظهور، ككثرة تساقط الشعر، وهزلانه، وجفافه، لذا، يجب عدم الاعتماد كثيراً على مصففات الشعر وزيادتها. استخدمي السشوار ذو جود عالية، دون إكثار؛ منعاً للأعراض الجانبية كجفافه، واستبداله بلف الشعر مدة ست ساعات، وستجدي نتائج إيجابية جداً، وطريقة ذلك تكون بتقسيم الشعر إلى نصفين، وإحضار النصف لجهة اليمين، وشده ناحية اليسار، مع تثبيته بالبكل السوداء الصغيرة، وأخذ حلقة دائرية، حتى يتم الانتهاء من لفه، وتغطية الشعر بغلاف بلاستيكي مناسب. ابتعدي عن الشامبو مجهول المحتويات، أو سيء النتائج، أو الذي لا يناسب نوع شعرك، قضية هامة للحصول على شعر ناعم خالي من تجدد المشاكل، واستخدام شامبو الأعشاب، أو العناصر الطبيعية، يمنحك شعراً مبهجاً حيوياً. تعريض الشعر لأشعة الشمس أمر مفيد، ويتيح تجديد النشاط له، ويسمح بدخول الهواء إليه، وتنفيسه. أحياناً يُصاب الشعر بتقصفٍ في أطرافه، مما يجعله يبدو أخشن من بقية الشعر، ويوثر سلباً على جماليته، غير أن لكل مشكلة حل، فبإمكانك قص هذه الأطراف؛ للتخلص من جفافها، وسوء منظرها، ويساعدك ذلك على تكثيف الشعر، وتطويله، وتنويع شكله، والتخفيف من الملل الروتيني، أو يتم دهن الأطراف بزيت الزيتون، أو أحد الزيوت التي تعمل على تغذية الشعر، والقضاء على تقصفه، وبالذات الأطراف، كزيت الجرجير.