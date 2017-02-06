تطبيق “Viber” يُضيف ميزة الرسائل السرية عبر آخر تحديث

متابعات-فجر :

أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر Viber المملوكة لشركة Rakuten اليابانية اليوم عن توفيرها ميزة جديدة ضمن تطبيقها العامل على نظامي أندرويد وآي أو إس تدعى “الرسائل السرية”، والتي تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم فيما يخص اتصالاتهم وتواصلهم مع الآخرين. وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يرغبون بأن تبقى ضمن محفوظات الدردشة قبل إرسالها، وكانت فايبر قد وفرت سابقاً للمستخدمين إمكانية حذف المحادثة من كلا الهاتفين هاتف المستخدم وهاتف المتلقي. وتتيح ميزة الرسائل السرية الجديدة للمستخدمين تحديد مؤقت زمني للصور التي يرغبون بمشاركتها إلا أنهم لا يريدون لها أن تبقى ضمن أرشيف المحادثة، وتتشابه هذه الطريقة إلى حد كبير مع ما تقدمه خدمة التراسل الفيديوي سناب شات. ويمكن عبر هذه الميزة إرسال الصور إلى الشخص الآخر مع وجود وقت عرض محدد مسبقاً هي ثانية واحدة أو ثلاث ثواني أو سبع ثواني أو عشر ثواني، ولا يعود بإمكان المتلقي رؤية الصورة بعد إنتهاء الوقت المحدد مسبقاً. كما بإمكان المستخدمين حالياً إرسال مقطع فيديو عبر فايبر مع توفير خيار إمكانية مشاهدة المقطع من قبل المستلم لمرة واحدة فقط قبل أن يختفي من الأرشيف، وتعمل ميزة الرسائل السرية ضمن المجموعات والمحادثات الفردية. وتشير المعلومات إلى امتلاك خدمة الدردشة المشفرة فايبر لأكثر من 800 مليون مستخدم مسجل و260 مليون مستخدم نشط شهرياً، بحيث انها تتنافس مع منصات دردشة مشفرة أخرى بما في ذلك Signal وWhatsApp وLine و Kakao Talk. وتوفر تطبيقات أخرى مثل Line وKakao Talk ميزات مشابه نوعاً ما، حيث يمتلك تطبيق Line مؤقتاً زمنياً يشابه الذي تقدمه فايبر للصور، بينما يعمل تطبيق Kakao Talk على حذف الرسائل بعد أن تكون قد تمت قراءتها.