ولي ولي العهد والرئيس اليمني يبحثان آخر تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية

واس-فجر :

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مقر إقامته بالرياض مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي بداية الاستقبال، حمل فخامة الرئيس اليمني، سمو ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه ـ حفظه الله ـ للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

كما تسلم سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين من فخامة الرئيس اليمني.

وقد بحث سموه مع فخامة الرئيس اليمني آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

حضر الاستقبال، معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.