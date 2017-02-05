وحدات عسكرية يمنية تستعد لتنفيذ عمليات مسلحة ضد “تنظيم القاعدة” في أبين

واس-فجر :

أعلن محافظ أبين اليمنية الخضر السعيدي أن وحدات ‏عسكرية يمنية تلقت ‏تدريبات مكثفة استعداداً لتنفيذ عمليات مسلحة ضد ‏تنظيم القاعدة في ‏بعض المناطق التي تنتشر ‏بالمحافظة.‏

وأشار المحافظ خلال استقباله اليوم في عدن قائد محور أبين ‏قائد ‏اللواء 15 مشاة اللواء أبو بكر حسين، إلى أن الوحدات ‏العسكرية ‏تنتظرها مهام وطنية، تتمثل في التصدي الحازم لكل ‏من تسول له ‏نفسه المساس بالأمن والاستقرار متعهدًا بالتصدي ‏للعناصر ‏الإرهابية والخارجة على القانون.

وتأتي الاستعدادات تزامنًا مع مواجهات مسلحة شهدتها مدينة ‏لودر التابعة لمحافظة أبين ‏بين مسلحين تابعين لقوات الحزام ‏الأمني للمحافظة ومسلحي القاعدة، سقط خلالها عدد من القتلى ‏في صفوف التنظيم.‏