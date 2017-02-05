أفغانستان.. مقتل 54 مسلحاً بينهم قيادي من “طالبان” في هلمند

متابعات-فجر :

لقي 54 مسلحاً على الأقل حتفهم، من بينهم قيادي محلي بطالبان، خلال عمليات تطهير في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، أمس الأحد. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن المسلحين قضوا خلال عمليات مشتركة للتطهير ومكافحة الإرهاب، على مدار الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء.وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع، فجميع المسلحين ومن بينهم القيادي المحلي بطالبان حكمة الله، قتلوا في منطقة جارمسير.وأضاف البيان أيضاً أن وحدات المدفعية والجيش الأفغاني والقوات الجوية الأفغانية قدموا العون في العمليات.ولم تذكر المزيد من التفاصيل حول الإصابات المحتمل وقوعها بين صفوف قوات الأمن الأفغانية أثناء العمليات.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فيها حركة طالبان، على التقرير حتى الآن.يشار إلى أن القوات الأفغانية تشن حملات لتطهير المدن من عناصر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى التي تستهدف المقار الحكومية والعسكرية في البلاد.