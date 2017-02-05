بسبب البرد.. تقديم موعد ديربي القصيم في كأس الملك

متابعات – فجر

قدمت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لقاء الرائد والتعاون في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر يوم الثلاثاء إلى الساعة 6:30م بدلاً من 8:15م بسبب البرد القارس الذي تعيشها العديد من المناطق ومنها منطقة القصيم.