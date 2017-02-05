“عواجي” يجري عملية عاجلة في قطر و “المرزوقي” يزوره

مازن الشهري – الرياض – فجر

تقرر أن يجري لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي ، علي عواجي جراحة عاجلة في موضع إصابته صباح غد الاثنين بمستشفى سبيتار في العاصمة القطرية ” الدوحة ” على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.

وزار رئيس النادي الأهلي ، أحمد المرزوقي والمشرف العام على الفريق الكروي الأول وجدي الطويل يوم أمس الكابتن علي عواجي للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الديربي بين الأهلي والاتحاد مساء الجمعة ضمن الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين، وتلقى عدة اتصالات من نايف هزازي وأسامة هوساوي الاطمئنان على صحته .