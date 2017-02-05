“جيسوس” يقود السيتي لفوز مثير على سوانزي

متابعات – فجر :

قاد جابريل جيسوس فريق مانشستر سيتي لفوز مثير على حساب ضيفه سوانزي سيتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم جابريل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 11 ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لسوانزي سيتي في الدقيقة 81 ، قبل أن يعود جيسوس ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الخامس عشر لمانشستر سيتي، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لسوانزي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.