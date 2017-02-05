قرية إيطالية تنقل مواقع التواصل المشهورة إلى الحياة الواقعية

متابعات – فجر :

بعد اقتحام مواقع التواصل الاجتماعي للحياة الواقعية قرر فنان إيطالي نقل مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم إلى الحياة الواقعية خوفاً من اختفاء التواصل وجهاً لوجه تماماً، وهو ما يحدث بشكل كبير إلى الآن.

حيث شهدت قرية إيطالية صغيرة تُسمى “Civitacampomarano” مشروعاً غريباً من نوعه قام به الفنان Biancoshock، إذ قام بتحميل برامج ومواقع التواصل الاجتماعي في شوارع القرية، وجعل الإنترنت مُتاحاً لسكانها بطريقة مختلفة جداً.

وقال الفنان أنه يسعى من خلال مشروعه، إلى تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مهمة في الحياة اليومية للتواصل بين البشر، بشكل أفضل في قريته التي يقطنها حوالي 400 شخص وأغلبهم من كبار السن، ويصعب وصول الإنترنت لديهم، من خلال السماح للسكان بالتبادل الثقافي فيما بينهم والحديث في المواضيع المختلفة ولكن بشكل أكثر حميمية.

ومن الطريف أن هناك بعض الأشخاص يقومون بأدوار بعض المواقع، فيمكنك التعرف على السيدة ويكيبيديا مثلاً، وهي السيدة العجوز التي تقوم بدور الراوي للقرية، وأظن أن هذا ليس غريباً لأنك بالتأكيد قد قابلت ولو مرة واحدة على الأقل في حياتك هذا الشخص الكبير في السن، الذي يملك حقائق عن التاريخ وبعض الروايات التي ربما لن تجدها في الكتب.