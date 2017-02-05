وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي

متابعات – فجر :

أصدر وزير التعليم د.أحمد العيسى قراره بتشكيل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي بشأن تعزيز انضباط الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي والاختبارات، ومتابعة الانضباط المدرسي في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها خلال الأيام الدراسية وعلاج تدني حضور الطلاب والطالبات في بعض الأسابيع المستهدفة سواء بعد الإجازات، أوقبل الاختبارات، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ اجراءات الانضباط إلكترونياً في برنامج نور.

كما وجه العيسى في قراره أعضاء اللجنة المركزية بمتابعة وضع الإدارات التعليمية التي يوجد لديها قصور في متابعة الانضباط المدرسي واتخاذ الإجراء المناسب معها.

تجدر الإشارة إلى تأكيد الوزير على عقد لقاءات اللجنة بشكل دوري ، وتقييم مستوى الإجراءات ومدى تحقيقها للانضباط، إضافة إلى استثمار اللجنة لوسائل الإعلام في تعزيز التواصل التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين وزارة التعليم .