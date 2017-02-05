إصابة رافينيا برشلونة بكسر في الأنف

متابعات – فجر :

أصيب رافينيا لاعب وسط برشلونة بكسر في الأنف ويمكن أن يغيب عن إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام اتليتيكو مدريد بعد غد الثلاثاء إضافة لمباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 14 فبراير الجاري.

وتعرض لاعب منتخب البرازيل لضربة غير مقصودة في وجهه من قبل الحارس مارك اندريه تير شتيجن خلال الفوز 3-صفر على اتليتيك بيلباو أمس السبت واضطر لمغادرة الملعب والدماء تغطي وجهه.

ونشر اللاعب صورة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة حيث ظهر جرح كبير فوق حاجبه في حين أشار التقرير الطبي لبرشلونة إلى أن اللاعب أصيب بكسر في أنفه أيضا.

وأضاف التقرير “أكدت الفحوصات أن رافينيا أصيب بكسر في انفه. تقييم حجم إصابته سيحدد مدى إمكانية مشاركته.”

كما خرج جيرار بيكي مدافع برشلونة من لقاء بيلباو بعد ما بدا من إصابته بشد في عضلات الفخذ الخلفية إلا أن التقرير الطبي للنادي أشار إلى أنه تم استبداله كإجراء احترازي دون أن يتم إصدار أي إعلان آخر بشأن الإصابة.