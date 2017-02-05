جامعة أم القرى تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438-1439هـ لـ 1600 طالب وطالبة عبر البوابة الالكترونية الموحدة للقبول وذلك حتى الـ26 من الشهر الجاري.

وبيَّن عميد الدراسات العليا د.صالح الفريح, أن الأولوية في القبول ستكون متاحة لمعيدي ومحاضري الجامعات السعودية من خلال منحهم الأولوية في القبول تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م الهادفة إلى زيادة أعداد المؤهلين على رأس العمل، مشيرا إلى أن العمادة خصصت لهذا العام ولأول مره مسارا خاصا لطلاب وطالبات الجامعة المتميزين بقبول المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس من جامعة أم القرى للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا، وذلك من خلال إتاحة فرصة التقديم لهم على برامج الدبلوم العالي والماجستير.

وأوضح أن القبول سيمر بعدة مراحل من تقديم الطلبات إلكترونياً ومن ثم مرحلة التدقيق للطلبات في الأقسام العلمية وفقاً للشروط المعمول بها في لائحة برامج الدراسات العليا ، وبعد ذلك تتم مراحل الاختبارات التحريرية والشفهية، وصولاً إلى مرحلة الترشيحات من الأقسام، لافتاً إلى أن العمادة حرصت على الانتهاء من إجراءات القبول قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافٍ ليتمكن المرشحون المعنيون لا سيما في مرحلة الدكتوراه من إحضار قرارات الابتعاث أو الإيفاد التي يحقق بها شرط التفرغ التام للدراسة الذي نصت عليه اللائحة وأكده مجلس الجامعة.