القوات المسلحة تقتل 80 انقلابيا خلال إحباط عملية اقتحام جبل الفدنة

متابعات -فجر

نجحت القوات المسلحة في صد عملية اقتحام لكتيبة من العناصر الانقلابية التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح حاولت السيطرة على جبل الفدنة، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 80 انقلابيا.

وقالت مصادر أن معركة جبل الفدنة، بدأت بعد رصد القوات المسلحة تحركات عسكرية قبالة الجبل وتحديداً من جبل شدا اليمني، وأخرى داخل وادي هون، حيث حاولت عناصر المخلوع استغلال تضاريس المنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة، للتمركز في أقرب النقاط للشريط الحدودي والاستيلاء على الجبل ، بحسب العربية .

وأشارت الى أن القوات تعاملت بسرعة مع تلك العناصر بالمدفعية والمروحيات وطيران التحالف، حيث تم قصف القطع العسكرية وتنفيذ كمين محكم للعناصر الانقلابية أسفر عن مقتل 80 منهم وفرار المئات.

كما تمركزت قناصة القوات السعودية في نقاط قبالة جبل شدا اليمني واستهدفت قناصة تابعة لحرس المخلوع كانت تحاول قنص الجنود السعوديين داخل النقاط العسكرية، حيث تم قتل ما لا يقل عن 3 قناصين من الانقلابيين.