اليوم..التعليم يفتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول ابتدائي

متابعات -فجر

تقوم المدارس الإبتدائية اليوم الأحد باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1438/1439 هـ، وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، عبر نظام (نور) تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.

واشترطت الوزارة بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

ووضعت الوزارة فترات التسجيل وفق سبع مواعيد :

8 / 5 مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية

7 / 6 السعوديين وأبناء السعوديات

5 / 7 المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين

26 / 7 غير السعوديين

25 / 8 خريجي الروضات الحكومية والأهلية

19 / 12 خريجي الروضات الأجنبية.