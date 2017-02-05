نصائح وإرشادات طبية لتقوية جهاز المناعة

متابعات-فجر :

المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، والفيروسات والبكتيريا وكل ما يسبب الأمراض للإنسان، وكل شخص يتسائل ما سبب مرضه المتكرر وهزله وعدم قوة بنية جسده، وترى نفسك دائماً متعباً وتصاب بالزكام والإنفلونزا كثيراً، وتتعرض لجروح بسيطة لكنّها لا تلتئم بسرعة. ما السبب ؟ وما هي الحلول؟ كل هذه العوارض سببها قلة المناعة في جسمك وهزله لأسباب كثيرةٍ منها عدم اهتمامك لنوعيّة الغذاء المفيد، وعدم أخذ اللقاحات اللازمة لحفظ مناعتك، وإهمال الأهل لصحة أبنائهم في الصّغر، كل هذه أسباب لضعف المناعة. نصائح لتقوية المناعة في الجسم تناول المأكولات التي تحتوي على الكالسيوم المقوية للعظام والأسنان وبنية الجسم مثل: الحليب والبيض ومشتقاته. تناول المأكولات التي تحتوي على البروتينات بكثرة مثل اللحوم والأسماك المفيدة لجهاز مناعتك. تناول المأكولات النباتية مثل: العدس والبقوليات والألياف بأنواعها مثل: الملفوف، والخس، والبقدونس. تناول الخضروات والفواكه وبجميع أنواعها فهي مفيدة جداً لصحتك ، والإكثار من تناول الثوم والبصل فمن المعروف بأنهما يقتلان الجراثيم يقويّان جهاز المناعة لديك. أكثر من شرب السوائل مثل: الماء والعصير الطّازج والأعشاب المفيدة. يجب على الأهل أن يعوا منذ صغر الطفل لموضوع اللّقاحات، وعدم إهمال أيّ لقاح فتغدوا مناعته ضعيفة هشّة. انتبه دائماً لنفسك، فالكسور الكثيرة في الجسم تؤدّي إلى ضعف المناعة والعظام تصبح ركيكة سريعة الانكسار. ابتعد عن التّدخين وعن شرب الكحول فهما يؤذيان الكبد والكلى ويضرّان بك ويضعفان مناعتك. مارس الرياضة باستمرار لأنّها تحافظ على بنية جسمك، فإذا كنت ضعيفاً أو تعاني من ضمور العضلات ستقوّي جسمك، وإن كنت سميناً ولديك الكثير من الدهون الزائدة ستخسرها وتستعيد رشاققتك من خلال الرّياضة. زيت السّمك: تناول زيت السمك فهو يقوي جهاز المناعة لديك. الليمون والبرتقال اللذان يحتويان على فيتامين C يقويان جهاز المناعة. حبّة البركة تناولها فهي مفيدة جداً. الاهتمام بنظافة الطّعام والملبس وعدم تناول المأكولات السّريعة، احرص على أن يكون طعامك دائماً مطبوخاً في البيت. عدم تناول الأدوية كثيراً التي تفقدك مناعتك وتمنع جسمك من مقاومة المرض بنفسه. تناول العسل فهو يقوي الجسم. حافظ على صحّتك النّفسية لأن النفسية الجيدة ستجعلك تقوم بأي عمل دون تخاذل، وبالنفسية السيئة ستبتعد عن الطعام وسيقوى عليك المرض. قم بعمل فحوصاتٍ دورية كل ستة شهور للاطمئنان على صحتك . قلل من شرب الشاي والقهوة فهما يحتويان على مادة الكافيين، والشاي يفقدك الحديد في جسدك ويضعف الدم. كل هذه النّصائح ستفيدك في الحفاظ على صحّة قوية وبنية جسدٍ قادر على مقاومة المرض في حال التعرض له وستبتعد عنك البكتيريا والفيروسات وكل ما يضر بك بإذن الله.